Mikrobusy MPK, progi zwalniające – finalna koncepcja remontu ul. Kolejowej w Poznaniu została ustalona

Dla poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Klaudyny Potockiej, zdecydowano o zwężeniu wlotu skrzyżowania od strony ulicy Hetmańskiej do jednego pasa ruchu. Zlikwidowany zostanie prawoskręt w ulicę Kolejową (ma zastąpić go zieleń). Dodatkowo promień łuku ulicy Kolejowej zostanie zmniejszony z obecnych 30 metrów do 12 metrów.