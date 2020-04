Milionowe straty na lotnisku Ławica przez koronawirusa. Liczba pasażerów drastycznie spadła. Konieczna będzie pomoc miasta i rządu?

To miał być najlepszy w historii rok na poznańskim lotnisku Ławica. Wiele wskazywało na to, że w 2020 roku obsłużona zostanie rekordowa liczba pasażerów, a na Ławicy pojawią się kolejne nowe połączenia. Teraz jednak przyszłość Ławicy jest niewiadomą. Wszystko przez zawieszenie ruchu lotniczego z uwagi na koronawirusa. Gwałtownie spadła liczba pasażerów w marcu, zaś w kwietniu będzie ona bliska zeru. Ratunkiem dla polskich lotnisk, w tym Ławicy, może być pomoc finansowa od rządu. Niewykluczona jest też pomoc ze strony samorządu.

Ponad 2,6 mln - tylu pasażerów planowano obsłużyć w tym roku na lotnisku Ławica w Poznaniu, co byłoby rekordowym wynikiem. Od początku roku wszystko wskazywało też na to, że ten plan uda się wykonać. W styczniu obsłużono ponad 138 tys., zaś w lutym ponad 142 tys. pasażerów, co oznaczało wzrosty w stosunku do 2019 roku o odpowiednio 8 i 16 proc. Jednak w marcu, w wyniku epidemii koronawirusa i wstrzymania lotów, przyszło gwałtowne załamanie.

W ubiegłym miesiącu na Ławicy obsłużono zaledwie nieco ponad 50 tys. osób (spadek o 63 proc. w porównaniu do marca 2019 roku). Jeszcze gorzej sytuacja będzie wyglądała w kwietniu, kiedy to praktycznie przez cały czas zakazany jest ruch lotniczy. To wszystko sprawia, że Ławica praktycznie w ogóle nie zarabia i co miesiąc traci miliony.

Zobacz też: Volkswagen Poznań: Zobacz, jak wygląda pusta fabryka [ZDJĘCIA] - Największym problemem w obecnej sytuacji jest to, że jako lotnisko mamy dokładnie takie same koszty, jak kilka tygodni temu, a nie mamy żadnych przychodów (...) Śmiało można powiedzieć, że jeśli w marcu, kwietniu czy maju nie obsłużymy pasażerów, to będziemy do tyłu o minimum 15 mln zł - mówił w rozmowie z "Głosem" Grzegorz Bykowski, wiceprezes Ławicy. Z podobnymi problemami mierzą się także inne polskie lotniska. Dość napisać, że w marcu na Okęciu zanotowano spadek liczby pasażerów o 61 proc., a w Krakowie o 58 proc. Chociaż na razie zakaz ruchu lotniczego obowiązuje do 9 maja, nawet po jego zniesieniu linie lotnicze prawdopodobnie nie przywrócą od razu wielu połączeń. A to oznacza, że z Ławicy i innych lotnisk wciąż będzie korzystało niewielu pasażerów, co będzie powodowało dalsze straty finansowe.

- Skala trudności zależy od kierunku rozwoju epidemii oraz decyzji dotyczących zakazów lotów nie tylko w Polsce. Do momentu ustabilizowania sytuacji trudno jest cokolwiek prognozować. Z całą pewnością rok 2020 będzie bardzo trudny zarówno dla lotniska w Poznaniu, jak i dla całej branży - nie ma wątpliwości Błażej Patryn, rzecznik prasowy poznańskiego lotniska.

Już w środę prezydent Jacek Jaśkowiak podczas swojej konferencji przyznał, że według wstępnej prognozy, do Ławicy trzeba dołożyć ponad 40 mln zł. - Gdybyśmy nie uruchomili lotów i biorąc pod uwagę odszkodowania za hałas, mamy sytuację, w której wspólnicy (miasto Poznań, urząd marszałkowski oraz Przedsiębiorstwo Polskie Porty Lotnicze), według wstępnej prognozy, musieliby dołożyć do lotniska 41 mln zł - mówił Jacek Jaśkowiak.'

I dodawał: - Z pewnością w najbliższym czasie będę chciał porozmawiać z panem marszałkiem i prezesem PPL, jak oni widzą kwestię lotniska w najbliższych 18 miesiącach. Pragnę zapewnić, że lotnisko jest na tyle istotnym elementem dla przedsiębiorców, że nie chciałbym zawieszać jego działalności na dłuższy okres. Będziemy szukać rozwiązań, które ograniczą poziom pieniędzy, które musielibyśmy dopłacić do lotniska, ale również z tą myślą, by lotnisko w tej chwili rzeczywiście bardzo mocno zacisnęło pasa w zakresie ponoszonych kosztów. Być może konieczne będą pewne cięcia, jeśli chodzi o kwestie pracownicze.

Niewykluczone, że pomoc niektórym polskim lotniskom zaoferuje też rząd. Nieoficjalnie mówi się o tym, że pieniądze miałyby otrzymać porty lotnicze w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Rzeszowie.

- W tym zakresie nie ma jeszcze oficjalnych ustaleń ani stanowiska rządu. Trwają rozmowy i uzgodnienia. Dokonano już analiz prawie wszystkich możliwości wsparcia. Nie są znane ani kwoty, ani terminy możliwego wsparcia - mówi Błażej Patryn, rzecznik prasowy Ławicy.

