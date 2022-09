Milionowe wydatki poznańskich szkół na usługi informatyczne. Skontrolowali je poznańscy radni i wykazali szereg zaniedbań

Objęła ona swym zakresem lata 2019-2020 i dotyczyła między innymi kosztów prowadzonych przez poznańskie placówki oświatowe stron internetowych, usług informatycznych, oprogramowania, zakupu lub wynajmu sprzętu, a także zakupu komputerów do pracy i nauki zdalnej.

Jedną z głównych konkluzji kontroli jest ponoszenie dość wysokich kosztów usług informatycznych przez poznańskie szkoły i inne placówki oświatowe.

– Część wydatków uznaliśmy za niegospodarne, ponieważ usługi były opłacane indywidualnie, co zwiększało ich koszt. Gdyby świadczenie usług było zamawiane na przykład w formie wspólnego przetargu, jak to ma miejsce z zakupem prądu, to koszty mogłyby ulec zmniejszeniu