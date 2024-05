Miłych wakacji. Z fotoradarem. Czyli słów kilka o świetnej wiadomości na początek sezonu

O planowanym zagęszczeniu sieci fotoradarów poinformował tuż przed długim weekendem (drugim już w maju) Portal Samorządowy. Do tej pory w naszym kraju funkcjonowało blisko 600 takich urządzeń, działają też wprowadzone w ostatnich latach tzw. odcinkowe pomiary prędkości. Planowane nowe urządzenia, dotyczą obu sposobów pomiaru prędkości i wykrywania wykroczeń. Osobiście kibicuję obu tym rozwiązaniom, choć odcinkowy pomiar prędkości ma znaczącą przewagę nad fotoradarem. Jakiś odsetek złapanych na fotoradar, to mogą być dość przypadkowi kierowcy, którzy akurat, w konkretnym punkcie drogi przekroczyli prędkość.

Raport Komendy Głównej Policji dotyczący wypadków drogowych w 2023 r. nie pozostawia złudzeń. Kierowcy odpowiadają za 91% wypadków na polskich drogach. Doprowadzili do ponad 19 tys. wypadków. Najczęstsze powody są 2 – albo nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, albo nadmierna prędkość niedostosowana do warunków. Co jednak trzeba podkreślić, to fakt, że wypadki spowodowane przez nadmierną prędkość stanowią przyczynę 22% wypadków, ale jednocześnie ginie w nich 40% wszystkich zabitych na drogach. To pokazuje, jak niebezpieczna jest zbyt szybka jazda.