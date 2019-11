Minister Emilewicz i miasto pomogą uratowanym tygrysom. Wkrótce wyjadą do Hiszpanii

Przypomnijmy, że poznańskie zoo uratowały dziewięć tygrysów, które były nielegalnie przewożone do Dagestanu. Ich transport wykryto na granicy Polski i Białorusi. Od samego początku trwała walka o życie tygrysów, które zostały przetransportowane do poznańskiego zoo. Część z nich szybko zaczęła dochodzić do siebie. Dzięki temu pięć tygrysów ma zostać przewiezionych do specjalnego ośrodka w Hiszpanii. Dwa inne tygrysy trafiły do jednego z ogrodów zoologicznych w Wielkopolsce.