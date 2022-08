Minister zdrowia Adam Niedzielski w Poznaniu: "Ta fala koronawirusa jest łagodniejsza. Omikron nie jest już tak groźny". Co z obostrzeniami?

Minister zdrowia w Poznaniu

- WCO to ośrodek, który jest rozpoznawalny nawet na świecie. Mamy tutaj specjalistów od onkologii. To bardzo silny ośrodek, który zapewnia dostęp do najlepszej, najwyższej klasy leczenia. Wspieranie takich ośrodków wynika z Krajowej Strategii Onkologicznej. To strategia, która nie tylko wyznacza cele, ale która została zabudżetowana na ponad 5 mld zł. Te działanie przyczyniają się do tego że onkologia zmieniła swoje oblicze w Polsce. Poziom wydatków na onkologię w 2015 roku wynosił ok. 7 mld zł, a w tym roku to 12 mld zł. W ciągu najbliższych 5 lat wydatki na zdrowie sięgną 7 proc. PKB. Ta jakość leczenia i jego dostępność zdecydowanie się powiększa - tłumaczył Adam Niedzielski.