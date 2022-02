Mistrz Świata w "Heroes of Might and Magic 3" pochodzi spod Łańcuta! Kim jest Marek "Szopa666" Szczepański [WYWIAD]

W połowie stycznia 2022 roku odbyły się finały Mistrzostw Świata w Heroes of Might and Magic III. To kultowa gra strategiczna, która do dziś gromadzi wokół siebie rzeszę fanów z wielu zakątków świata. Powstała nawet duża społeczność profesjonalnych graczy, skupiająca się na pojedynkach między sobą i walce o miano najlepszego. Zwycięzcą Mistrzostw został Marek Szczepański, mieszkaniec Woli Dalszej nieopodal Łańcuta, występujący pod pseudonimem "Szopa666".

Heroes of Might and Magic III - Mistrzostwa Świata

Serwis branżowy H3.gg wraz z partnerami zorganizowali event mający na celu wyłonienie najlepszego gracza kultowego Heroes of Might and Magic III. W rozgrywkach wzięło udział blisko 1000 zawodników z całego świata. Po rozstrzygnięciu eliminacji regionalnych oraz drabinek finałowych zostało wyłonionych dwóch najlepszych graczy, którzy zmierzyli się w Wielkim Finale. Zwyciężył Polak - Marek Szczepański, podpisujący się pseudonimem Szopa666.