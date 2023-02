Młode pary z Poznania kochają ten miesiąc! Wtedy najchętniej biorą ślub. Zobacz ślubne statystki na 2022 rok

Sierpień był także miesiącem, w którym odbyło się najwięcej ślubów cywilnych. Tradycyjnie miejscem ich udzielania w Poznaniu jest Waga Miejska, jednak z uwagi na trwającą przebudowę płyty Starego Rynku w marcu przeniesiono ceremonie do Biblioteki Raczyńskich. Część par (ponad 120) zdecydowała się zawrzeć związek małżeński poza siedzibą USC. Najczęściej w restauracjach, hotelach, parkach, ogrodach przydomowych czy nad jeziorami.

Jak zorganizować tanie wesele?

Zastanawiasz się, jak urządzić wesele i przy okazji nie zbankrutować? Wybierz mniej popularny miesiąc. Często usługodawcy oferują dużo niższe ceny poza sezonem (za sezon ślubny uznaje się miesiące od maja do września). Wybór jednego z chłodniejszych miesięcy to także sposób na dostęp do najbardziej rozchwytywanych usługodawców. Poza sezonem mamy większe szanse na "złapanie" dobrego fotografa, kamerzysty, czy rezerwację wymarzonej sali.