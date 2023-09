Mniej ofert pracy dla studentów w Poznaniu. "Pracodawcy włączyli ostrożnościowe strategie". Jest jeden wyjątek!

– To o 3,9 proc. mniej niż na koniec marca br. i prawie o jedną czwartą mniej niż rok wcześniej. Te dane potwierdzają, że popyt na pracę spada, a pracodawcy włączyli ostrożnościowe strategie w swoich politykach zatrudniania. Coraz częściej wolne wakaty nie są obsadzane, rzadziej też pojawiają się nowe rekrutacje

W pracy studenta kluczowa jest elastyczność

To – jak czytamy dalej – nie koniec złych wiadomości dla studentów, którzy niebawem rozpoczną kolejny rok akademicki. Jak bowiem zauważa Monika Banyś z Personnel Service, patrząc na to, w jakich sektorach dostępne są wakaty, widać, że nie jest to typowa praca dla studenta.