Mniej porodów w Wielkopolsce w minionym roku. Śrem poza "TOP 10" wielkopolskich porodówek, jego miejsce zajęła Piła

Spadek liczby porodów w Wielkopolsce

Co roku wielkopolski Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje informacje o ilości odebranych porodów w województwie. W 2023 roku wielkopolskie szpitale odebrały ich niemal 27 tysięcy, z czego niemal 15 tysięcy porodów odebranych zostało w subregionie poznańskim, w skład którego wchodzą Poznań, Śrem, Środa Wielkopolska, Gniezno, Września, Szamotuły, Oborniki, Grodzisk wielkopolski oraz Międzychód.

Warto zwrócić uwagę, że w stosunku do liczby odebranych porodów z roku 2022, miniony rok nie prezentuje się imponująco. Jak wynika ze statystyk udostępnionych przez wielkopolski NFZ, w 2022 roku odebrano niemal trzy tysiące więcej porodów niż w roku 2023. Co warto również zaznaczyć, ilość odebranych porodów nie jest równoznaczną z ilością urodzonych dzieci, a wynika to z faktu, że odbierano nie tylko pojedyncze porody, ale również porody mnogie, czyli bliźniacze itd.