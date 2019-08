Mnóstwo pyszności na Starym Rynku - rozpoczął się Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku [ZDJĘCIA]

Poznań: Ceny owoców na targowiskach. Ile kosztują?

Ceny owoców w tym roku są wysokie. Szczególnie wiśnie i truskawki mają wysoką cenę w porównaniu do ubiegłych lat. Jest to spowodowane przede wszystkim warunkami pogodowymi, szczególnie upałami i brakiem opadów, ale również występującymi wiosną przymrozkami. Wysokie ceny to także ...