Mobilny Ambulans HIV na ulicach Poznania. Fundacja Akceptacja rusza z akcją testowania osób bezdomnych

- Nasz zespół, czyli ratownicy, wolontariusze i lekarze, od lat pracują z osobami w kryzysie bezdomności. My znamy ich, oni przyzwyczaili się do nas i nam ufają. Dzięki temu mamy szansę dotrzeć do nich z wiedzą na temat profilaktyki HIV oraz testami w kierunku zakażenia tym wirusem. To ważne, ponieważ oni nie korzystają z Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych. W ogóle nie wiedzą zbyt dużo na temat HIV. Wstydzą się nawet tak po prostu pójść do przychodni. Jedyną szansą dla nich na to badanie jest nasz Mobilny Ambulans