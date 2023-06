Modelka pozuje w kościele! W Poznaniu można oglądać wyjątkową wystawę

Obraz, który się rusza w Poznaniu

- Projekcje obrazów ukazują pozornie nieruchomą postać, o rzeźbiarskiej, marmurowej tonacji. Zapraszają nas do ponownego spojrzenia, do zakwestionowania naszego „ortodoksyjnego”, sztywnego podziału na zdrowy rozsądek i szaleństwo

Samą wystawę można oglądać od 16 czerwca do 2 lipca w godzinach od 17:00 do 20:00. Została ona zorganizowana w Galerii Sztuki Akademii Lubrańskiego - Kościele Najświętszej Maryi Panny in Summo w Poznaniu. Wstęp jest wolny.