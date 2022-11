Monitoring na osiedlach w Poznaniu tylko przez 6 godzin. Dlaczego? Kamery odkupiono za ponad 2 mln zł

Monitoring na osiedlach w Poznaniu tylko 6 godzin dziennie

W ulotce rozdystrybuowanej przez operatora systemu monitoringu można przeczytać, że decyzją zarządu spółdzielni kamery monitoringu będą obsługiwane jedynie od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 14, z wyłączeniem dni świątecznych. Zlikwidowany zostanie całodobowy nadzór terenów osiedla, a zdarzenia mające miejsce poza tymi godzinami nie będą zgłaszane do służb miejskich.

- Nasze obowiązki dotyczyć będą wyłącznie serwisu technicznego i zadań związanych z obsługą materiału archiwalnego. Zgłoszenia zdarzeń, które mogą być objęte dochodzeniem lub postępowaniem sądowym, należy zgłaszać bezpośrednio na policji

- informuje firma Cerber w ulotce skierowanej do mieszkańców, pod którą popisał się prezes firmy Piotr Mazur.