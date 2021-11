Morze Bałtyckie jest zaśmiecone tonami plastiku! Teraz z wyłowionych tam sieci rybackich powstają rajstopy

Nylon i tworzywa sztuczne to materiały, z których produkowane są sieci rybackie. Największym problemem jest to, że nie ulegają one rozkładowi. Sieci jako morskie odpady stwarzają zagrożenie dla ryb i zwierząt morskich na różne sposoby. Są nie tylko śmiertelną pułapką, ale mikroplastik zjadany przez ryby, nie tylko zatruwa ich organizmy ale również ludzi, którzy je potem spożywają. Szacuje się, że aż milion ton sieci rybackich trafia rocznie do mórz na całym świecie. 56% odpadów, które trafiają do Bałtyku i na bałtyckie plaże to plastik.

Problem jest poważny. Jednym z rozwiązań jest nowa linia rajstop wyprodukowanych przez łódzką markę Gabrielle. Wytwarzane są w 70% z odzyskanych z mórz i oceanów sieci rybackich. Przędze są certyfikowane zgodnie ze światowym standardem przetwarzania Global Recycled Standard i z nich w Łodzi, w fabryce Gabrielli, powstają przyjazne środowisku rajstopy.