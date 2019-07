Most Lecha jest w remoncie od blisko roku. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA]

Będą nowe utrudnienia na autostradzie A2

W poniedziałek i wtorek odcinek autostrady A2 od Komornik do węzła Poznań Zachód zostanie zwężony do jednego pasa. Jest to związane z kolejnym etapem trwającej rozbudowy obwodnicy Poznania. Kierowcom zaleca się, aby w tych dniach wybrali inną drogę.