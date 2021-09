Motocykliści kończą sezon nad Maltą. Wielka parada City Run Poznań na 2000 motocykli! Grzegorz Okoński

Motocykliści kończą sezon 2021 – na Polanie Harcerza nad Maltą uczestniczyli we mszy polowej, później przejechali przez centrum miasta, by spędzać czas ponownie nad Maltą przy muzyce. Do Poznania przyjechało w sumie około dwóch tysięcy motocykli!