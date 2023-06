Motorniczy i kierowcy MPK Poznań nie wpuszczają spóźnialskich! Dlaczego? Nie wynika to z ich złej woli

– stwierdza jeden z poznańskich motorniczych. Jako przykład podaje przystanki, gdzie, aby tramwaj został wykryty przez czujnik sterujący sygnalizacją świetlną, musi on ruszyć z przystanku.

– Wtedy część pojazdu jest poza przystankiem i zgodnie z regulaminem nie mogę nikogo z tramwaju wypuścić ani do niego wpuścić. Gdybym chciał wpuścić spóźnionego pasażera, a ten by się potknął, przewrócił czy też zrobił sobie krzywdę, to wtedy ja jestem temu winien i ja będę za to odpowiadał