Moxy Poznań Airport: Przy lotnisku Ławica otwarto nowoczesny hotel z sieci Marriott [ZDJĘCIA]

Basen przy Taborowej wznowi działanie? Chcą tego mieszkańcy

Mieszkańcy Grunwaldu chcą ponownego uruchomienia pływalni Olimpia. Stworzyli petycję do prezydenta Poznania. Zbiórka podpisów trwa. Tymczasem status własności pływalni wciąż nie jest pewny. Ostatecznie ma ona trafić do miasta. Co planują urzędnicy?