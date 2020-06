Można już odwiedzać zoo w Poznaniu. Byliśmy tam! Zobacz zdjęcia

Zasady w zoo w Poznaniu

Przede wszystkim wszyscy dorośli muszą mieć założone maski i rękawiczki. Nie dotyczy to dzieci i niepełnoletniej młodzieży. Wszyscy goście muszą korzystać z płynu dezynfekcyjnego, ustawionego przy wejściu w Nowym i w Starym Zoo. Dozowniki ustawione są także w toaletach. Zoo będzie też dezynfekowało ławki, drzwi i klamki w kolejce, przed każdym jej kursem. Niestety te same względy - możliwość dokonania dezynfekcji - sprawiają jednak, że nie wszędzie będzie można wejść: wyłączone ze zwiedzania będą obiekty, gdzie szyby i poręcze są stale dotykane, przez co musiałyby być co chwila odkażane - pawilon zwierząt nocnych, budynki słoniarni, tygrysiarni, niedźwiedzia i ogródek dziecięcy. Słonie i tygrysy widać jednak na wybiegach.

Nieczynne kasy w zoo w Poznaniu

Ogród zoologiczny wprowadził jeszcze jedną ważną zmianę: nieczynne są kasy biletowe, zatem bilety trzeba kupić w biletomacie, albo wcześniej - przez Internet.