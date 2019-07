MPK Poznań: Chcą, żeby tabor miał takie same kolory. Przewoźnik odpowiada, że są jednolite

Pierwszy z 20 dwukierunkowych pojazdów już na początku sierpnia powinien zacząć wozić pasażerów, reszta trafi do MPK do końca roku. Na kolorystykę testowego pojazdu uwagę zwrócili twórcy fanpage'a "Zmieńmy zieleń poznańskich tramwajów".

W tym tygodniu odbyła się oficjalna prezentacja pierwszego dwukierunkowego tramwaju Moderus Gamma, dostarczonego do MPK przez spółkę Modertrans Poznań. W ramach podpisanej umowy do MPK Poznań trafiło już 30 jednokierunkowych tramwajów Moderus Gamma, które od grudnia ubiegłego roku wożą pasażerów Poznania, a teraz rozpoczynają się dostawy kolejnej wersji.

"Rozpoczyna się dostawa w ramach drugiej części kontraktu – 20 wagonów dwukierunkowych (numery 921-941). Pierwszy wagon – 921 – został dzisiaj oficjalnie zaprezentowany. Firma Modetrans zaproponowała na tym wagonie nowoczesną aranżację malowania poznańskiego tramwaju, stosując ciemniejszy odcień zieleni, większą ilość czerni z drobnym udziałem koloru żółtego. Tramwaj robi fenomenalne wrażenie i zdawać by się mogło, że najpilniejszy problem został załatwiony. Niestety, z nieoficjalnych źródeł wiemy, że projekt został odrzucony i nakazano malowanie kolejnych 19 wagonów w dotychczasowym przestarzałym standardzie" - czytamy w poście.

Twórcy strony apelują do władz miasta i MPK o powrót do tradycyjnej, ciemnej zieleni, która na pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu funkcjonuje od 114 lat, a także o skodyfikowanie tego jak mają wyglądać tramwaje oraz autobusy. "Normalną koleją rzeczy jest, że i dokumenty odnoszące się do tej kwestii powstają – np. w Krakowie mamy "Księgę Identyfikacji Wizualnej Pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie" . Usprawnia to wiele działań, niweluje dużą ilość pracy przy tworzeniu dokumentacji przetargowych [...] - czytamy dalej. Zwracają również uwagę, że obecnie w mieście można zobaczyć aż 12 wersji zielono-żółtych malowań.

- Jako plastyk miejski do tej pory nie zajmowałem się pojazdami, ale może rzeczywiście warto poddać pod refleksję pomysł skodyfikowania kolorystyki autobusów i tramwajów? - zastanawia się Piotr Libicki, plastyk miejski. Jednocześnie przyznaje, że podoba mu się odcień testowanego dwukierunkowego Moderusa. - Ciut głębsza zieleń to dobry pomysł, podobnie jak ograniczenie koloru żółtego. Ten drugi został dodany w latach 90., więc nie jest tradycyjnym dla poznańskiej komunikacji - mówi.

Za skodyfikowaniem kolorystyki pojazdów komunikacji miejskiej opowiada się także poznański społecznik Włodzimierz Nowak. - Już parę lat temu jako przedstawiciel Stowarzyszenia My Poznaniacy zgłaszałem postulat zmodyfikowania kolorystyki pojazdów. Uważam, że ciemna zieleń powinna zostać, natomiast żółty jest już zupełnie niepotrzebny. To trzeba jednak zapisać, by na ulicach nie występowały tramwaje w różnych odcieniach - stwierdza.

Co na to MPK? Rzeczniczka spółki uważa, że nie ma potrzeby tworzenia księgi identyfikacji wizualnej pojazdów. - Nasz tabor nie zmienia barw, cały czas używamy zieleni i żółci - tłumaczy Iwona Gajdzińska. Na pytanie, czy 19 pozostałych dwukierunkowych Moderusów będzie utrzymanych w podobnej kolorystyce jak egzemplarz testowy odpowiada: To będzie niespodzianka dla pasażerów.