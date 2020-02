MPK Poznań kupiło nowe autobusy. Mają z panele na energię słoneczną na dachach

- To pierwsze autobusy z panelami fotowoltaicznymi na dachach: do MPK Poznań dostarczono już 12-metrowe pojazdy z napędem elektrycznym, trwają odbiory, a w najbliższych dniach pierwsze takie autobusy mogą być już kierowane na linie nr 163 i 190 – informuje MPK Poznań.

Panele fotowoltaiczne będą służyły do doładowania akumulatorów w tym czasie, gdy autobus będzie stał na pętlach – prąd uzyskiwany z energii słonecznej będzie zasilał tablice systemu informacji pasażerskiej, ładowarki USB w pojeździe, system zapowiedzi głosowych, czy oznakowanie przycisków alfabetem Braille’a.

Nie są to jednak pierwsze autobusy z napędem elektrycznym w MPK. W ubiegłym roku przewoźnik wprowadził do użytku 15 takich pojazdów przegubowych, 18-metrowych, które jeżdżą na linii nr 174. Kończą się do tego odbiory kolejnych sześciu autobusów o długości 12 metrów.