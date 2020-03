MPK Poznań: Miasto kupi tramwaje-giganty! Mają się pojawić na ulicach miasta w przeciągu 5 lat

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że mieszkańcy poznańskiego Piątkowa sprzeciwiają się dogęszczeniu zabudowy na os. Batorego. Nie chcą, by przy ul. Opieńskiego, gdzie dziś znajduje się market Tesco, deweloper Echo Investment postawił bloki mieszkalne. Ich zdaniem budowa kolejnych mieszkań zlokalizowanych przy trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, może spowodować paraliż komunikacji miejskiej.

- Trasa PST już w tej chwili ma wyczerpaną przepustowość. Jeśli więc pojawią się tysiące nowych mieszkańców, doprowadzi to do paraliżu komunikacji miejskiej na Piątkowie i Winogradach

Co ciekawe, w wytycznych przekazywanych przez Zarząd Transportu Miejskiego projektantom, znajduje się zapis o konieczności projektowania infrastruktury uwzględniającej platformy przystankowe przystosowane do obsługi tego rodzaju taboru. Dlatego na wszystkich nowych i modernizowanych przystankach dłuższe składy będą mogły zatrzymywać się bez problemu. W tej chwili do warunki te spełniają między innymi przystanki znajdujące się na trasie PST.

- Obecnie wykorzystywane tramwaje 32-metrowe mogą pomieścić ponad 200 pasażerów. Tramwajem o długości 45-metrów można byłoby jednorazowo przewieźć nawet 300-350 osób. Dłuższe tramwaje zwiększyłyby więc możliwości przewozowe przy zachowaniu liczby uruchamianych pojazdów na tym samym poziomie - mówi Agnieszka Smogulecka, rzecznik MPK. Dodaje też, że na tę chwilę MPK nie dysponuje środkami na zakup takiego taboru