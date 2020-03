MPK Poznań: Nie jeździsz teraz tramwajem i autobusem? ZTM oddaje pieniądze za niewykorzystane bilety okresowe!

- Można dokonać zwrotu zakupionego biletu okresowego imiennego: normalnego, metropolitalnego, ulgowego oraz biletu metropolitalnego z ulgą – informuje ZTM. - Zwrot gotówki za niewykorzystaną część okresu ważności biletu jest możliwy wyłącznie w okresie jego ważności. Wyjątkowo teraz możliwy jest także zwrot biletów specjalnych, takich jak np. bilet semestralny, a z uwagi na wyjątkowe okoliczności nie jest konieczny paragon potwierdzający zakup biletu.

Co ważne, Zarząd Transportu Miejskiego nie przewiduje możliwości „zawieszenia” obowiązywania biletów okresowych, by nie ściągać fizycznie pasażerów do Punktu Obsługi Klienta ZTM. Dlatego zwroty gotówki na konto są właściwym rozwiązaniem, dając pasażerom możliwość skorzystania z innej formy biletów upoważniających do jazdy środkami komunikacji publicznej.