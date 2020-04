MPK Poznań obniża pensje pracowników. Cięcia nie dotyczą... kadry kierowniczej

Obniżki pensji części pracowników, ale nie - kierowników. Takie decyzje związane z trudną sytuacją finansową spółki, wywołaną epidemią koronawirusa, podjął zarząd MPK Poznań. W tej sprawie postanowił wystosować komunikat do pracowników. Pismo dotarło do naszej redakcji, a wśród załogi wywołało niemałe emocje. Choć jak czytamy w komunikacie - powstał po to, by choć trochę je ostudzić.