MPK Poznań. Od 13 grudnia duże zmiany tras tramwajów w Poznaniu! Sprawdź nowe trasy linii tramwajowych

Zmiany tras tramwajów w Poznaniu

Od 13 grudnia tramwaje ponownie będą kursowały od węzła AWF przez most Królowej Jadwigi do ronda Rataje. Ze względu na rozpoczęcie kolejnego etapu modernizacji na Wildzie, tramwaje pojadą wyłącznie przez ulicę Wierzbięcice i Górną Wildę. Natomiast trasa na ul. 28 Czerwca 1956 roku, od rynku Wildeckiego do ul. Hetmańskiej, będzie wyłączona z ruchu tramwajowego.