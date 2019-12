MPK Poznań: Od lipca zapłacimy więcej za bilety ZTM. Podwyżek uda się uniknąć, jeśli rząd odda miastu pieniądze

Obniżenie podatku PIT i zerowy podatek dla młodych spowodował, że w przyszłym roku do miejskiej kasy trafi o 175 mln zł mniej. Ponadto do oświaty Poznań będzie musiał dołożyć 572 mln zł, o 100 mln zł więcej niż w tym roku.

Ostateczna decyzja będzie należeć do radnych. – Jesteśmy niechętni podwyżce, ale nie ma z czego dokładać do komunikacji. A nie możemy dopuścić do zmniejszenia liczby kursów tramwajów i autobusów, musimy utrzymać jakość przejazdów – uważa Małgorzata Dudzic-Biskupska, radna KO i szefowa komisji budżetu.

– Naszym celem jest, by w 2020 roku dopłata z budżetu miasta do komunikacji miejskiej wynosiła 319 milionów, przy jednoczesnym utrzymaniu inwestycji w jakość taboru

– Wszystko w rękach rządu – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta. – Jeśli zwróci nam pieniądze, to podwyżki cen biletów może nie być. Napisałem pismo do premiera w sprawie subwencji oświatowej. Uważam, że powinna pokryć przynajmniej 70 procent kosztów funkcjonowania oświaty. Raczej jest mało prawdopodobne, aby rząd się zreflektował i zrekompensował ubytki spowodowane swoimi decyzjami w budżetach samorządów.

– mówi Kręglewski. I zapowiada: – Będziemy tak konstruować taryfę, aby oszczędzić tę grupę pasażerów, która codziennie korzysta z komunikacji miejskiej. Wyższe opłaty bardziej odczują osoby, jeżdżące transportem publicznym incydentalnie. Każda podwyżka budzi opór, ale władza powinna być uczciwa wobec ludzi.

Radna Dudzic-Biskupska przypomina, że podwyżek cen biletów nie było od siedmiu lat. – Zostaliśmy do niej zmuszeni przez rząd, bo nie mamy już z czego dokładać do komunikacji – twierdzi Dudzic-Biskupska.

– Gdy rosły dochody samorządu, to mogliśmy dopłacać do rosnących kosztów transportu. Teraz, gdy wpływy do budżetu spadają, nie mamy z czego dorzucać do komunikacji, bo miasto nie ma własnych pieniędzy – mówi Wiśniewski.

Radna Dudzic-Biskupska przypomina o przyszłorocznej podwyżce cen energii, która wpłynie na koszty funkcjonowania MPK. Niektórzy twierdzą, że mogą one wzrosnąć nawet o 60 proc.