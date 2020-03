MPK Poznań: Od poniedziałku będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy. Autobusy i tramwaje pojadą według sobotniego rozkładu

Autobusowe linie nocne będą funkcjonowały codziennie według jednolitego rozkładu jazdy na tzw. „pozostałe noce”. Jedynie w noce z soboty na niedziele kursowanie tych linii będzie wydłużone do godz. 6.00 (dodatkowe kursy po godz. 4.30 będą wykonywane według rozkładu jazdy na noce z soboty na niedzielę).

Funkcjonowanie linii 231 jest zawieszone z powodu remontu trasy tramwajowej przez Most św. Rocha. Na linii 237 autobusy wykonują kursy z częstotliwością co 60 minut – tylko w relacji Starołęka – Koziegłowy os. Leśne / Kicin.

Autobusy linii 239 kursują codziennie z częstotliwością co 60 minut. Rozkładowe kursy do Rokietnicy wykonywane są tylko do Kiekrza. Na linii 243 rozkładowe kursy do Wir wykonywane są tylko do ul. Krętej w Luboniu. Autobus linii 248 kursuje co 60-90 minut, dodatkowo utrzymany zostaje poranny kurs o 4.37 z Boranta do ronda Kaponiera.