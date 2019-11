MPK Poznań: Ogromne korki na Gdyńskiej i Bałtyckiej. Autobusy jeżdżą jak chcą. Co się dzieje?

Ogromne korki w Poznaniu. Autobusy mają duże opóźnienia Waldemar Wylegalski/zdjęcie ilustracyyjne

W środę, 13 listopada od rana na ulicach Gdyńskiej i Bałtyckiej w Poznaniu tworzą się gigantyczne korki. Na Gdyńskiej samochody stoją już od wiaduktu. Dojazd do Bałtyckiej zajmuje 40 minut. W korku stoi też sama ul. Bałtycka aż do remontowanego mostu Lecha. Na ul. Chemicznej stoi sznur pojazdów, końca nie widać. Środa nie jest wyjątkowa pod tym względem, we wtorek było podobnie. Autobusy MPK mają duże opóźnienia.