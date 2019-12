MPK Poznań: Ogromne korki na Starołęce. Autobus 158 się spóźnia. Powód - zamknięcie ul. Unii Lubelskiej

- Na ulicy Starołęckiej tworzą się duże korki na odcinku od Żorskiej do pętli Książęca. Przejazd tego odcinka zajmuje co najmniej pół godziny. Autobus linii nr 158 notuje spore opóźnienia – informuje dyżurny z Nadzoru Ruchu MPK.

Powodem korków na Starołęce jest zamknięcie ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowej pętli tramwajowo-autobusowej. Od wtorku została tutaj wprowadzona nowa organizacja ruchu.

Ulica Unii Lubelskiej zostanie rozbudowana do końca przyszłego roku. Tramwaj będzie dojeżdżał do nowej pętli. Dzięki temu mieszkańcy osiedla przy ulicy Falistej i Unii Lubelskiej szybciej dojadą do centrum Poznania.

