MPK Poznań: Pasażer wypadł z tramwaju w czasie jazdy

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek, 3 września w Poznaniu. Z tramwaju MPK linii numer 3 wypadł chłopiec. Na szczęście doznał niewielkich obrażeń - ma stłuczony łokieć i kolano. Pracownicy MPK Poznań wyjaśniają, jak mogło dojść do tego zdarzenia. Jak w czasie jazdy otworzyły się drzwi tramwaju?

