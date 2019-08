MPK Poznań: Po mieście będą jeździły minibusy. Ruszą już we wrześniu

Minibusy jeżdżące na linii nr 121 będą mogły pomieścić 35 osób. Są też przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Kursować mają po trasie od pętli Ogrody do osiedla Nowe Ogrody. Przejdź do następnego zdjęcia ----->

UMP/Poznan.pl