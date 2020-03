MPK Poznań: Tramwaj na Ratajczaka ma zacząć kursować za dwa lata. Mieszkańcy mają poważne obawy

Tramwaj jadący między kamienicami ul. Ratajczaka i sama budowa linii będą budziły wibracje, a miasto nie przeprowadziło analiz stanu technicznego tych budynków – to kolejna obawa części mieszkańców. Ci zmotoryzowani dodają – jeśli organizacja ruchu uniemożliwi samochodom na Ratajczaka przejazd przez św. Marcin, to na tej ostatniej ulicy, tak jak i na Kaponierze, zwiększy się natężenie ruchu ulicznego, przeciwnie do założenia zmniejszenia ruchu samochodów w centrum. Co więcej, dopuszczenie skrętu z ul. św. Marcin w Ratajczaka tylko dla mieszkańców, nie będzie możliwe do sprawdzenia, a do tego może generować wzmożony ruch na ul. Taczaka. Wreszcie niektórzy mieszkańcy nie są zachwyceni pomysłem zakładania ogródków gastronomicznych na ulicy, pod oknami mieszkań.