MPK Poznań: Tramwaje na ul. Podgórnej jadą wolniej. Dlaczego? "Szepczące" szyny czekają tam na wymianę

MPK zapewnia, że torowisko jest całkowicie bezpieczne, jednak do czasu wymiany szyn, tramwaje pojadą po nim z mniejszą prędkością.

Budują na Unii Lubelskiej

Prace inwestycyjne związane z torowiskiem trwają natomiast w rejonie ronda Żegrze: rozpoczął się ich kolejny etap, a związane są z rozbudową ul. Unii Lubelskiej w stronę nowej pętli tramwajowo – autobusowej. Tramwaj będzie do niej dojeżdżać do końca przyszłego roku. Ulica jest zamknięta od ronda do łącznika z ul. Obodrzycką, zorganizowano tam objazd przez Rondo Żegrze, ul. Kurlandzką i ul. Obodrzycką. Nie ma za to utrudnień na ul. Unii Lubelskiej od strony bloków spółdzielni Enklawa, ul. Falistej i ul. Obodrzyckiej.