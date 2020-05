MPK Poznań: Tramwaje zmieniają trasy. Kończy się remont na moście św. Rocha, ale rusza na ul. Przybyszewskiego

Remont trasy od mostu św. Rocha rozpoczął się 16 marca, co spowodowało wstrzymanie ruchu tramwajów między węzłem Kórnicka a przystankiem "Wrocławska". Do tego drogowcy zamknęli możliwość wjazdu w ulicę Mostową z ulicy Kazimierza Wielkiego. Prace remontowe wydłużyły się z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa – konieczności wprowadzenia innej niż normalnie organizacji pracy. Tym samym termin zakończenia naprawy torowiska w ciągu ulic Lewandowskiej, Dowbora-Muśnickiego i Kórnickiej przesunięto do 17 maja.