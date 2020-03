MPK Poznań: Uwaga pasażerowie – zmiany w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów!

Częstotliwość co 20 minut zaplanowano dla nich w godz. 8.30-14.00 i po godz. 17.00.Jednocześnie przywrócono funkcjonowanie linii 14 (codziennie przez cały dzień) oraz 15 (tylko w dni robocze w godz. 5.00-8.30 i 14.00-17.00). Likwidacji uległa za to linia 19. Zawieszone są linie 2, 3, 4 i 11.

W soboty przez cały dzień tramwaje na liniach kursują co 20 minut, a w niedziele i święta tramwaje kursują na liniach co 30 minut do godz. 10.00, a po godz. 10.00 co 20 minut.