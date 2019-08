MPK Poznań wraca do starego zakazu. Pasażerom i pracownikom się to nie podoba!

"Nie dość, że co drugi grat jedzie bez klimatyzacji, to jeszcze mają się ubrać jak na zimę.... Później zasłabnie taki i wypadek gotowy. Co komu przeszkadza w co jest ubrany kierowca?" - pisze jedna z użytkowniczek.

"Idiotyzm... Naprawdę współczuję kierowcom", "Totalna bzdura, jakby to miało wpływ na bezpieczne prowadzenie pojazdu i komfort jazdy pasażerów" - dodają inni.

A Wy co sądzicie o tym zakazie?