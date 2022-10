MPK Poznań zainstaluje panele fotowoltaiczne na dachu tramwaju. Co będą zasilały? Paweł Antuchowski

Na dachu tramwaju Siemens Combino zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne. Adam Jastrzębowski

MPK Poznań zainstaluje - na razie testowo - panele fotowoltaiczne na dachu jednego tramwaju. Będą one zasilały urządzenia pomocnicze, między innymi system sterowania, kasowniki i tablice świetlne informacji pasażerskiej. Nie będą one "oddawać" energii elektrycznej do sieci tramwajowej, ani zasilać silników pojazdu.