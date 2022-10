MPK Poznań: Zderzenie samochodu i tramwaju na moście św. Rocha. Jedna osoba ranna Angelika Sarna

W wyniku wypadku - kobieta, która kierowała autem została ranna. Archiwum

We wtorek, 11 października na moście św. Rocha w Poznaniu doszło do zderzenia tramwaju z samochodem osobowym. Kobieta, która kierowała autem, została przewieziona do szpitala.