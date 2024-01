Mroźny poniedziałek w Poznaniu, IMGW ostrzega. W kolejnych dniach już cieplej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed zimnem. Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia dla części Wielkopolski. Silny mróz odczuwalny będzie w powiatach: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, obornickim, wągrowieckim, poznańskim, Poznaniu, gnieźnieńskim, słupeckim, wrzesińskim, średzkim, śremskim, gostyńskim, jarocińskim, pleszewskim, konińskim, Koninie, kolskim, tureckim, kaliskim, Kaliszu, krotoszyńskim, rawickim, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim.

- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h