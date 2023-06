MTP w Poznaniu nie będą placem z pawilonami. Miasto zapowiada, że będzie zielono

Koncepcja "zielonej rzeki" przewiduje utworzenie roślinnej aranżacji wraz ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż Poznań Congress Center, placu Powszechnej Wystawy Krajowej oraz pomiędzy pawilonami 1 i 2.

- Dzięki temu przez teren targów będzie można przejść lub przejechać rowerem od ul. Śniadeckich aż do ul. Głogowskiej w otoczeniu zieleni. Do tej pory obszar ten był w większości zabrukowany i zwykle zajmowany przez parkujące tam samochody. Znajdzie się tam aż 3300 m2 powierzchni biologicznie czynnej, co będzie stanowiło ponad trzykrotny wzrost w stosunku do obecnego stanu