Koniec Multikina 51 w Poznaniu

Multikino 51 w Poznaniu powstało w 1998 roku. 25 lat temu było bardzo nowoczesne i dawało poznaniakom możliwość oglądania filmów w doskonałej jakości. W Multikinie 51 jest osiem sal kinowych. W jednym momencie filmy może oglądać blisko 2 tys. widzów.

Obecnie podobnych, a nawet lepszych kin jest w Poznaniu więcej, a to przy ul. Królowej Jadwigi traci klientów. Multikino jeszcze nie ogłosiło zamknięcia najstarszego multipleksu w Polsce, ale 27 lipca wpłynął do urzędu miasta wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Multikina 51 przy ul. Królowej Jadwigi. Wniosek złożyła spółka NP16, należąca do deweloperskiej grupy Nexity.