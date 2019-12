Mural reklamujący "Wiedźmina" już gotowy. Zobacz, jak wygląda Geralt z Jeżyc

"Wiedźmin" zadebiutował w serwisie Netflix - od piątku można oglądać cały pierwszy sezon, na który składa się osiem odcinków. Produkcja z Henry'm Cavillem (Geralt), Anyą Chalotrą (Yennefer) i Freyą Allan (Ciri) w rolach głównych zbiera mieszane oceny. W największych serwisach zbierających recenzje noty są bardzo rozbieżne.

Na portalu Metacritic ocena recenzentów wynosi tylko 53/100, ale już opinie widzów są dużo lepsze - 7,4/10. Podobne jest na Rotten Tomatoes, gdzie "Wiedźmin" od recenzentów otrzymał zaledwie 58 proc. a od użytkowników aż 91 proc.

Takich kontrowersji raczej nie będzie budził mural, który powstał przy ulicy Dąbrowskiego. Prace nad nim rozpoczęły się już na początku grudnia a teraz można go podziwiać w całej okazałości. Geralt i spółka zastąpili malowidło promujące serial "The Crown". Wcześnie w tym samym miejscu reklamowane były inne hity Netfliksa - "Orange is a new black" oraz "Stranger Things".