"Musicie w końcu skończyć z tą PiS-owską gemelą". Wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego KO w Poznaniu

Jak relacjonował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, wczoraj w podpoznańskim Przybrodzinie spotkał się z sołtysami wsi z okazji Dnia Sołtysa.

- Jeszcze w marcu zeszłego roku pszenica była skupowana 2000 zł za tonę. Teraz dowiedziałem się, że jest to 1050 zł za tonę. Ta cena spadła przez niekontrolowany import zboża z Ukrainy, które Polska miała eksportować dalej do krajów głodujących, a nie trzymać u siebie. To jest przykład, jak można skrzywdzić ludzi, którzy ciężko pracują, bo się źle zarządza problemami