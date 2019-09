Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu z nową siedzibą. Kiedy będzie można je zwiedzać?

Kiedy otwarcie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu? Placówka, która teraz jest oddziałem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, zostanie otwarta we wtorek, 8 października 2019 r. Pierwszego dnia zwiedzający będą mogli wejść do muzeum za darmo.

Pierwotnie muzeum miało zostać otwarte jeszcze w 2018 roku - w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Termin uległ przesunięciu m.in. ze względu na budowę zadaszenia między pawilonami wystawowymi (dzięki temu placówka dwukrotnie powiększyła powierzchnię wystawienniczą).

Do tej pory w koszarach na Golęcinie muzeum miało do dyspozycji zaledwie 750 metrów kwadratowych powierzchni. W nowym miejscu - przy ul. 3 Pułku Lotniczego - powierzchnia ta zwiększyła się do około 6 tysięcy metrów kwadratowych.