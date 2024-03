Muzeum Historii Kobiet ma powstać w Poznaniu. "Możemy budować równe społeczeństwo"

Tworzymy fundację, której podstawowym celem jest wybudowanie w Polsce Muzeum Historii Kobiet. Uważamy, że takie miejsce jest potrzebne. Po pierwsze sprawi, że na historię spojrzymy inaczej, ale też odda to godne miejsce kobietom w przeszłości. Chciałybyśmy stworzyć nowoczesną placówkę kulturalną, społeczną, ale też naukowo-badawczą. Cały czas uważamy, że badania nad historią kobiet wymagają bardzo dużo pracy i my chcemy tę pracę wykonywać. Naszą misją jest badanie i opowiadanie historii w sposób sprawiedliwy z uwzględnieniem roli i potencjału kobiet wczoraj i dziś, a także wspieranie i podejmowanie działań służących wyeliminowaniu dyskryminacji ze względu na płeć. Wierzymy, że przez pokazywanie tych różnych wzorców, strategii czy zdemaskowania przyczyn nieobecności kobiet w historii możemy budować równe społeczeństwo. Mamy silny zespół w składzie prof. Iwona Chmura-Rutkowska, Katarzyna Dworaczyk, prof. Edyta Głowacka-Sobiech, dr Anna Jankowiak, dr Agnieszka Jankowiak-Maik, Agata Kominiak, Anna Kowalczyk, Paulina Kirschke.

Wracając do kwestii budowy Muzeum Historii Kobiet, wiadomo kiedy i gdzie ono powstanie?

Robimy kilka naprawdę świetnych projektów. 8 marca planowany jest finał wyjątkowej inicjatywy dla nauczycielek i nauczycieli z Polski. Przez ostatni niemalże rok szkoliłyśmy 45 osób w zakresie edukacji herstorycznej. Tworzymy też podręcznik do herstorii, prowadzimy badania naukowe i wkrótce wydamy grę, która będzie dobrym narzędziem edukacyjnym. Przygotowujemy też bazę historii kobiet, którą można znaleźć na stronie baza.historiakobiet.org, gdzie znajdują się edukacyjne materiały do pobrania. Cały czas ją rozwijamy i uzupełniamy.

Muzeum prawdopodobnie powstanie w ciągu kilku najbliższych lat. O jego budowie rozmawiamy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, głównie z panią wicemarszałkini - Pauliną Stochniałek oraz z panem marszałkiem Markiem Woźniakiem. Na razie jesteśmy we wstępnej fazie rozmów. Perspektywa jest taka, że placówka powstanie w Poznaniu, z czego się bardzo cieszymy, bo Poznań pozycjonuje się jako miasto równości i wolności. Wiedziałyśmy, że będzie idealne, choć nasz zespół nie jest tylko poznański.

Co znajdzie się w placówce? Czy będzie to muzeum z tradycyjną ekspozycją czy może będzie to placówka także multimedialna?

Opowiedzenie historii kobiet to tak naprawdę trochę napisanie tej historii od nowa, bo w tej głównej narracji kobiety są po prostu nieobecne. Muzeum najprawdopodobniej będzie miało charakter mieszany, czyli będą tam zarówno multimedia jak i eksponaty. Chcemy połączyć wizję tradycyjnego muzeum z nowoczesnym instytutem, zerwać z wizją muzeum jako miejsca z zakurzonymi eksponatami, których nie wolno dotykać. Będzie to też miejsce spotkań, miejsce edukacji i warsztatów.