Muzeum Narodowe w Poznaniu właścicielem drogocennych sreber. Fundusz Obrony Narodowej oficjalnie przekazany [ZDJĘCIA] Maciej Szymkowiak

Muzeum Narodowe w Poznaniu stało się właścicielem kosztownego zbioru sreber Funduszu Obrony Narodowej. Oficjalne przekazanie nastąpiło w poniedziałek, 23 stycznia. Zbiory to kosztowności, które powstały już w 1936 roku. Polacy przekazywali drogocenne przedmioty ze srebra, aby wspomóc polską armię. W momencie ataku na kraj – przedmioty zostały wywiezione do Rumunii. Powróciły do Polski w 1976 roku. Teraz znajdują się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W uroczystości udział wzięli premier Mateusz Morawiecki, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak.