Muzeum Powstania Wielkopolskiego czeka na ostateczne deklaracje miasta i ministerstwa kultury. "Mamy zapewnienie ministra Glińskiego" Grzegorz Okoński

Na razie ekspozycję powstańczą ma poznański Odwach. Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma powstać w 2025 roku. Adrian Wykrota Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Muzeum Powstania Wielkopolskiego czeka na ostateczne deklaracje miasta i ministerstwa kultury w sprawie finansowania budowy: muszą one nastąpić w najbliższym czasie, by w połowie tego roku można było rozpisać przetargi – na zaprojektowanie wystawy stałej oraz wykonawcę inwestycji. W poniedziałek 14 lutego z inicjatywy posłanki Jadwigi Emilewicz spotkali się parlamentarzyści, samorządowcy wszystkich opcji i muzealnicy z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i choć nie doszło do decydującego rozstrzygnięcia w kwestii finansowania, jest to ważny krok do przodu.