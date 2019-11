Z jednej strony popowe reggae, z drugiej melodyjny folk na ukulele – w najbliższą niedzielę Poznań odwiedzą Kamil Bednarek i Julia Pietrucha. W obu przypadkach możemy liczyć na koncert pełen hitów, ale też muzycznych niespodzianek!

Koncert Bednarka

17 listopada o godz. 20 B17 (ul. Bułgarska 17) Cena biletu: 69 zł



Julia Pietrucha

17 listopada o godz. 19 Aula Artis (ul. Kutrzeby 10) Ceny biletów: od 69 zł do 129 zł



to wielka gwiazda polskiego reggae. Widać to choćby po tłumach na jego koncertach, które najczęściej przypominają muzyczne widowisko. Jak dotąd artysta nagrał trzy autorskie albumy.(2012),(2015) i(2017) promowane były chwytliwymi, melodyjnymi piosenkami, m.in.W międzyczasie Bednarek stał się osobistością telewizyjną, biorąc udział w talent show. W tym roku odbyła się premiera jego koncertowego albumu w ramach polskiej wersji MTV Unplugged. Promuje go piosenka zpt.W tym samym czasie wgrać będzie aktorka, ale też piosenkarka, znana z wielu uroczych kawałków na ukulele. Artystka zagra z zupełnie nowym składem, z którym zaprezentuje swoje najpopularniejsze utwory w całkowicie nowych aranżacjach. Z pewnością nie zabraknie takich kompozycji jakczyWarto dodać, że dotychczasowa dyskografia Pietruchy obejmuje dwa studyjne albumy:[g]7406086;0[/g]