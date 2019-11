Muzyczny stand-up Czesława Mozila w Domu Tramwajarza w Poznaniu

Jak podkreślają organizatorzy, duński muzyk poprowadzi nas przez „przewrotną, słodko-gorzką i bardzo zabawną opowieść o patriotyzmie, emigracji i ojczyźnie, a także o codziennym życiu artysty”. Czy bycie alternatywnym artystą daje popularność wśród dresiarzy? Co to znaczy odnieść sukces w Polsce? Jak siedzieć na ławce rezerwowych, a i tak strzelać gole? To tylko przykłady pytań, jakie stawia Mozil w swoim nietuzinkowym projekcie.

Natalia Popczyk